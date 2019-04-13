Депутат Госдумы отметил профессионализм ФСБ, выявившей «негодяев» в Тюмени

«Получить информацию — самое сложное. Это значит, имеются достаточно серьезные позиции у сотрудников органов госбезопасности. Они выявили этих негодяев. Проработка от получения информации и проведение КТО — это высочайший профессионализм», - цитирует депутата канал «Тюменское время».