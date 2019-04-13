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Депутат Госдумы отметил профессионализм ФСБ, выявившей «негодяев» в Тюмени

13 апреля 2019, 09:23
Фото: Тюменское время
Депутат Госдумы Николай Брыкин прокомментировал работу служб безопасности при ликвидации террористов в Тюмени.
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Тюмень

Он сам сделал карьеру в правоохранительных органах и сейчас возглавляет попечительский совет общественного фонда помощи ветеранам специальных подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества».

«Получить информацию — самое сложное. Это значит, имеются достаточно серьезные позиции у сотрудников органов госбезопасности. Они выявили этих негодяев. Проработка от получения информации и проведение КТО — это высочайший профессионализм», - цитирует депутата канал «Тюменское время».

Напомним, контртеррористическую операцию региональное управление ФСБ провело накануне вечером. В результате уничтожены двое террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), оказавших сопротивление.

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