Запсибкомбанк ждет клиентов на выставке «День застройщиков Тюмени»

В рамках мероприятия жители города получат уникальную возможность за 1 день решить главные имущественные вопросы: подобрать квартиру у крупнейших застройщиков региона, а также проконсультироваться со специалистами банка по условиям кредитных программ и подать заявку на ипотеку. Сотрудники Запсибкомбанка расскажут о специальных предложениях ипотечного кредитования. Кроме того, только 13 апреля будет предоставлена возможность оформить ипотеку в Запсибкомбанке по специальной сниженной ставке - от 10% годовых.