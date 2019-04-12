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Запсибкомбанк ждет клиентов на выставке «День застройщиков Тюмени»

12 апреля 2019, 08:44
Фото: vk.com/zapsibo
В субботу, 13 апреля 2019 года, Запсибкомбанк участвует в специализированной выставке «День застройщиков Тюмени».
Сюжет
Тюмень

В рамках мероприятия жители города получат уникальную возможность за 1 день решить главные имущественные вопросы: подобрать квартиру у крупнейших застройщиков региона, а также проконсультироваться со специалистами банка по условиям кредитных программ и подать заявку на ипотеку. Сотрудники Запсибкомбанка расскажут о специальных предложениях ипотечного кредитования. Кроме того, только 13 апреля будет предоставлена возможность оформить ипотеку в Запсибкомбанке по специальной сниженной ставке - от 10% годовых.

«Сейчас приобрести свое жилье от застройщика в ипотеку – просто. Благодаря выстроенным отношениям практически со всеми застройщиками города, наши специалисты помогут оформить сделку максимально комфортно, а разнообразие кредитных программ банка позволит подобрать наиболее подходящий для клиента вариант. Особое внимание рекомендуем обратить на специальные программы банка с крупнейшими застройщиками Тюмени», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Ждем вас 13 апреля с 10:00 до 18:00 на третьем этаже ТЦ «Галерея Вояж» по адресу: ул. Герцена, 94.

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#Новости#Запсибкомбанк#Застройщики#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
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