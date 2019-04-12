Записки буржуя: И тут я вынимаю сервитут

Почему-то мне их жаль. Примерно так же я печалюсь по нашим депутатам, когда они через раз принимают что-то очередное невразумительное. Что ЭТО? Для чего ЭТО? Какое у ЭТОГО может быть практическое применение в нашей реальной жизни? Сами-то они это понимают, ведь они точно не дураки. Тогда для чего все это? Чтобы в один прекрасный день услышать про себя по радио: чиновник (депутат Н.) повышен из замзавов в замзамы?