В Тюмени разыскивают пропавшего без вести мужчину, он сильно сутулится

В конце марта, 31 числа, он ушел из дома, расположенного в селе Уват и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники Фаиза Азанова полагают, что он может быть в Тюмени.
Фаиз Азанов страдает потерей памяти, он сильно сутулится, также у него отсутствуют несколько передних зубов. Пропавший мужчина был одет в темно-коричневую вязанную шапку, куртку темно-зеленого цвета, трико черного цвета, черные зимние ботинки, темно-синюю футболку и свитер серого цвета с воротником.
Роста Фаиза Азанова 165-170 сантиметров, глаза карие, телосложение худощавое.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем просят звонить по телефонам: 02, 112, в дежурную часть УМВД России по Тюменской области 8(3452)793-023, волонтерам ПО «Белая Сова - Тюмень» по номеру 8-932-32-39-911.