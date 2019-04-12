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В Тюмени разыскивают пропавшего без вести мужчину, он сильно сутулится

12 апреля 2019, 06:22
Фото: ПО «Белая Сова - Тюмень»
С конца марта в Тюменской области разыскивают Фаиза Азанова 1953 года рождения.
Сюжет
Тюмень

В конце марта, 31 числа, он ушел из дома, расположенного в селе Уват и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники Фаиза Азанова полагают, что он может быть в Тюмени.

Фаиз Азанов страдает потерей памяти, он сильно сутулится, также у него отсутствуют несколько передних зубов. Пропавший мужчина был одет в темно-коричневую вязанную шапку, куртку темно-зеленого цвета, трико черного цвета, черные зимние ботинки, темно-синюю футболку и свитер серого цвета с воротником.

Роста Фаиза Азанова 165-170 сантиметров, глаза карие, телосложение худощавое.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем просят звонить по телефонам: 02, 112, в дежурную часть УМВД России по Тюменской области 8(3452)793-023, волонтерам ПО «Белая Сова - Тюмень» по номеру 8-932-32-39-911.

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