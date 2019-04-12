Тюменское правительство подпишет договор с лесной биржей

В рамках Лесного форума, направленного на повышение эффективности использования «древесного золота» страны, в областную столицу прибыли топ-менеджеры питерской компании. Управляющий директор Алексей Рыжиков, замначальника отдела клиринговой деятельности Арина Ефимова и руководитель пресс-службы Илья Альков накануне рассказали местным журналистам о ситуации на рынке продаж леса в России и своих планах в отношении Тюменской области.
Для понимания — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа была создана 11 лет назад по инициативе президента. Ее основная цель — создание организованного товарного рынка, а также формирование конкурентных цен на сырье. Компания уже «переработала» рынки нефти, нефтепродуктов, газа и СУГ, на очереди — минеральные удобрения, лес и стройматериалы. Акционеры биржи — практически все ныне работающие крупные госкорпорации страны.
В сфере лесопромышленности биржа видит свою миссию в наведении порядка на торговом рынке. На данный момент он довольно нестабилен и диковат: за границу лес продается в основном в виде «кругляка» и в большинстве своем за наличные деньги. Занимаются этим «перекупщики» — компании, не имеющие сырьевой базы, но получающие государственные квоты на торговлю. На их долю приходится 93% квот.
В результате страдает вся отрасль — продавать «кругляк» становится выгоднее, чем производить из него товары (тот же пиломатериал), «перекупщики» наживаются на компенсациях, а государство не получает в полном размере налог с продажи госимущества.
«Мы видим, что у нас пиломатериалы, которые априори должны стоить дороже кругляка, продаются в два раза дешевле, — поделился Алексей Рыжиков, управляющий директор СПбМТСБ. — Причина — отсутствует биржевая торговля, отсутствуют рыночные цены».
Биржа же планирует кардинально поменять сферу развития рынка, заставив государственные лесхозы работать официально через нее. Для этого планируется изменить 72 статью лесного кодекса РФ. Неприятный момент состоит в том, что частников, арендующих у государства участки с лесом, также планируют обязать осуществлять не менее 30% продаж через данную систему. С одной стороны, это положительно скажется на прозрачности сделок. Но с другой стороны это напрямую нарушает свободу торговли частного бизнеса.
«Отрасль прошла большой негативный путь, <придется> сломать его, сломать эту систему наличных расчетов, отношений, которые сложились, — отметил Алексей Рыжиков. — Вот если бы мы создавали ее заново, то, наверное, можно было бы сказать, что это ограничение. Но я считаю, что это наоборот — вывод на цивилизованную торговлю. За шкирку вывод, по большому счету. Поскольку если ты сам не понимаешь, что есть эффективная торговля, государство тебя научит».
«Учиться» торговать эффективно начали уже Удмуртская республика, Карелия, Хабаровский и Алтайский край — их правительства уже подписали договор о сотрудничестве с биржей. Ни один регион из Уральского федерального округа пока в данную систему не вступил. Тюменская область должна стать первой в УФО, кто решится на этот шаг.
Подписать соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесом и лесоматериалами с СПбМТСБ региональное правительство должно было еще в прошлом году, однако процесс несколько застопорился.
«Изначально переговоры мы вели с предыдущим губернатором. И вышли на подписание соглашения, которое должно было состояться на одном из форумов, — сообщил управляющий директор СПбМТСБ. — Но потом у вас произошли изменения».
После назначения Владимира Якушева министром по строительству, перехода Александра Моора с должности главы города на губернаторскую, переговоры затянулись. Биржевики придерживаются мнения, что подписание не срослось из-за того, что проект был воспринят, как «некое остаточное явление от предыдущего губернатора», а также потому, что в аппарате губернатора и министерства есть «недруги», которые «использовали ресурсы», чтобы убедить регионального главу «в том, что идет зло».
Однако дело, скорее, не в этом, а в том, что новый губернатор был занят более насущными вопросами — все же объемы лесов в области не столь велики, чтобы занять достаточно весомую долю рынка региона. Впрочем, на данный момент, по заверениям биржевиков, Александр Моор проникся идеей биржи и готов подписать соглашение.
«Мы могли бы подписать его уже завтра, но здесь уже решили придать пафоса и сделать это на экономическом форуме, — отметил Рыжиков. — И это правильно, наверное — больше времени для проработки дорожной карты. Принимать скоропалительно какие-то документы — это неправильно».
Представительство международной биржи в УФО компания планирует расположить именно в Тюмени. Отсюда они уже будут разрастаться по всему округу.