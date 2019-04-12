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На велодорожку в Тюмени потратят 100 млн рублей

12 апреля 2019, 12:44
Фото: pixabay.com
В Тюмени объявлен аукцион на строительство велодорожки от набережной реки Туры до Гилевской рощи за 100 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным сайта Znak.com, дорожка начнется с перекрестка улиц 50 лет Октября и Профсоюзной до улиц 50 лет Октября. При этом объект будет проходить преимущественно на уже существующих тротуарах города. Длинна велодорожки составит 5,3 км. Итого на каждый километр подрядчик потратит около 18 млн рублей.

Все работы по объекту должны быть завершены до 15 октября. Проектирование дорожки выполнено «дочкой» «Мостостроя-11» — ЗАО «Тюменьгражданпроект».

Все желающие могут подать заявку на участие до 25 апреля. Выбор порядной организации пройдет 6 мая 2019 года. Финансировать проект будут городские власти.

В настоящее время в Тюмени действует 56,29 км велодорожек. Ещё 13 км будет введено в текущем году. Большинство из них отмечены белой разметкой.

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#Новости#Велодорожки#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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