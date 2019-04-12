На велодорожку в Тюмени потратят 100 млн рублей

По данным сайта Znak.com, дорожка начнется с перекрестка улиц 50 лет Октября и Профсоюзной до улиц 50 лет Октября. При этом объект будет проходить преимущественно на уже существующих тротуарах города. Длинна велодорожки составит 5,3 км. Итого на каждый километр подрядчик потратит около 18 млн рублей.