На содержание тюменского «Пенсионного фонда» потратили 850 млн рублей

С докладом сегодня, 12 апреля, на заседании областной думы выступал заместитель управляющего ПФР в регионе Виталий Левенков.
В прошлом году на пенсии и социальное обеспечение было потрачено 76,2 млрд рублей. Сумма увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2,8 млрд рублей.
При этом на различные выплаты, доплаты, пособия было потрачено 67,6 млрд рублей. Это на 4,6 млрд больше, чем за 2017 год.
Расходы «Пенсионного фонда» на формирование средств для выплаты накопительной пенсии в 2018 году составили 133,6 млн рублей. В эту сумму вошли: 126,7 млн рублей — единовременная выплата пенсионных накоплений; 4,7 млн рублей — выплата накопительной части трудовой пенсии и 2,2 млн рублей — срочная пенсионная выплата.
На материнский капитал было израсходовано 4,3 млрд рублей, что на 53,6 млн рублей больше, чем в 2017 году.
В 2018 года назначено 25,9 тыс. пенсий, из них — 23,3 тыс. страховых, что составляет 90% от общего числа. Накопительных — 113 (0,4%); почти 2,5 тыс. госпенсий (9,6%).
По состоянию на 1 января текущего года, в регионе насчитываются почти 404 тыс. пенсионеров.