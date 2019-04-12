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На платной парковке на набережной Туры в Тюмени сломали шлагбаум

12 апреля 2019, 05:33
Фото: ЧС Тюмень
С понедельника, 8 апреля, парковка на тюменской набережной стала платной. На следующий день неизвестный сломал шлагбаум.
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Тюмень

На следующий день, 9 апреля, неизвестный сломал шлагбаум на въезде на парковку. Факт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на набережной. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Судя по тюменским группам в соцсетях, введение платы за парковку пришлось не по душе большинству жителей города. Некоторые из них пытаются решить проблему более цивилизованными методами.

Так, в интернете появилась петиция под названием «Бесплатная парковка Набережной!». Ее авторы поясняют, что тюменская набережная, это единственное место, куда горожане приезжают с детьми, родственниками, друзьями, родителями чтобы прогуляться и отдохнуть, а введение платы за парковку доставляет неудобство.

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