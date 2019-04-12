На платной парковке на набережной Туры в Тюмени сломали шлагбаум

На следующий день, 9 апреля, неизвестный сломал шлагбаум на въезде на парковку. Факт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на набережной. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.
Судя по тюменским группам в соцсетях, введение платы за парковку пришлось не по душе большинству жителей города. Некоторые из них пытаются решить проблему более цивилизованными методами.
Так, в интернете появилась петиция под названием «Бесплатная парковка Набережной!». Ее авторы поясняют, что тюменская набережная, это единственное место, куда горожане приезжают с детьми, родственниками, друзьями, родителями чтобы прогуляться и отдохнуть, а введение платы за парковку доставляет неудобство.