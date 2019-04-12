На Маяке провели контртеррористическую операцию

По сообщениям нашего корреспондента с места событий, около девяти вечера жителей квартала начали эвакуировать в лицей №34. Вокруг опустевших улиц выставили оцепление.
Около полуночи в данном районе начали раздаваться звуки стрельбы, был слышен взрыв. Очевидцев оттеснили от оцепления еще дальше, силовики пытались запретить снимать происходящее на телефоны и технику. Подходить ближе строго запретили.
«Были взрывы с отзвуками идет дым, мимо нас проехали две пожарки», – рассказал корреспондент Nash Gorod.
По предварительным данным, конттерористическая операция завершена. ФСБ России и Национальный антитеррористический комитет отказались комментировать произошедшее, взяв паузу до утра.