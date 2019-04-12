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На Маяке провели контртеррористическую операцию

12 апреля 2019, 19:58
Фото: «НашГород»
Сегодня в районе Маяка, в квартале улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной была проведена контртеррористическая операция. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полиции – им подтвердили информацию о КТО в ФСБ.
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Тюмень

По сообщениям нашего корреспондента с места событий, около девяти вечера жителей квартала начали эвакуировать в лицей №34. Вокруг опустевших улиц выставили оцепление.

Около полуночи в данном районе начали раздаваться звуки стрельбы, был слышен взрыв. Очевидцев оттеснили от оцепления еще дальше, силовики пытались запретить снимать происходящее на телефоны и технику. Подходить ближе строго запретили.

Фото: «Наш город»

«Были взрывы с отзвуками идет дым, мимо нас проехали две пожарки», – рассказал корреспондент Nash Gorod.

Фото: «Наш город»
Фото: «Наш город»

По предварительным данным, конттерористическая операция завершена. ФСБ России и Национальный антитеррористический комитет отказались комментировать произошедшее, взяв паузу до утра.

#Новости#Террористы#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Происшествия
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