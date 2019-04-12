На Маяке провели контртеррористическую операцию

Сегодня в районе Маяка, в квартале улиц Новоселов, Магнитогорской и Локомотивной была проведена контртеррористическая операция. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полиции – им подтвердили информацию о КТО в ФСБ.

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