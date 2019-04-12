Маленькая девочка сбежала из детского сада в Тюмени. Её нашли прохожие

Из детсада на улице Пархоменко ушла маленькая девочка. Ребенка заметила на проезжей части прохожая. Она позвонила по номеру 02 и пояснила, что видела девочку у ТЦ «Континент». Тюменка поговорила с ней и выяснила, что та ушла из детсада сама.
Отмечается, что инцидент произошел ближе к вечеру, когда ребята были на прогулке.
Сначала тюменка попыталась вместе с девочкой найти её родителей. Они обошли место около дороги. Потом женщина позвонила в дежурную часть. Сотрудники полиции увезли девочку в отдел, где достаточно быстро установили родителей малышки.
Инцидентом заинтересовались в СКР. Проводится служебная проверка. В департаменте образования Тюменской области пообещали разобраться в случившемся.