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Маленькая девочка сбежала из детского сада в Тюмени. Её нашли прохожие

12 апреля 2019, 10:22
Фото: pixabay.com
В областной столице 10 апреля из детского сада сбежала 4-летняя девочка. Её заметили бдительные горожане и сообщали в полицию.
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Тюмень

Из детсада на улице Пархоменко ушла маленькая девочка. Ребенка заметила на проезжей части прохожая. Она позвонила по номеру 02 и пояснила, что видела девочку у ТЦ «Континент». Тюменка поговорила с ней и выяснила, что та ушла из детсада сама.

Отмечается, что инцидент произошел ближе к вечеру, когда ребята были на прогулке.

Сначала тюменка попыталась вместе с девочкой найти её родителей. Они обошли место около дороги. Потом женщина позвонила в дежурную часть. Сотрудники полиции увезли девочку в отдел, где достаточно быстро установили родителей малышки.

Инцидентом заинтересовались в СКР. Проводится служебная проверка. В департаменте образования Тюменской области пообещали разобраться в случившемся.

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#Новости#Пропажа людей#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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