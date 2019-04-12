Маленькая девочка сбежала из детского сада в Тюмени. Её нашли прохожие

Из детсада на улице Пархоменко ушла маленькая девочка. Ребенка заметила на проезжей части прохожая. Она позвонила по номеру 02 и пояснила, что видела девочку у ТЦ «Континент». Тюменка поговорила с ней и выяснила, что та ушла из детсада сама.