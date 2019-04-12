Гилевскую рощу в Тюмени назвали образцом природопользования

В Тюмени проходит Национальный лесной форум. На его открытии выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В настоящее время требуют урегулирования вопросы в части вопросов инвестиционной привлекательности, увеличения доли деревообработки конкурентоспособной продукции не только для нашего внутреннего рынка, но и на экспорт, а также обеспечения защиты интересов всех лесопользователей», — поделился своим мнением Александр Моор.
Губернатор также сказал, что Тюмень станет уникальной диалоговой площадкой для законодательной и исполнительной власти, представителей бизнеса, науки и общественных организаций в вопросах использования, сохранения и преумножения лесных ресурсов. Александр Моор пожелал участникам форума плодотворной работы и успешного решения поставленных задач.
Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова рассказала как сделать управление лесной отраслью лучше и эффективней.
«Всех нас объединяет одна единая задача — сделать управление лесной отраслью эффективным, экономически обоснованным, и экологичным. В последнее время мы чувствуем повышенное внимание к лесному хозяйству. С момента принятия Лесного кодекса прошло уже больше 10 лет, но те вопросы, которые появляются, требуют неординарных решений. В последние годы было принято много законодательных инициатив. С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о компенсационном лесовосстановлении, который позволил нам не только обеспечить национальный проект „Экология“, но и в целом развивать отрасль», — уточнила Анастасия Винокурова.
Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, выступая на Лесном форуме в Тюмени, рассказал о законодательных новациях и отметил успешные примеры природопользования в Тюмени.
«У нас сейчас государство получает 8% от оборота всех лесозаготовок. Много это или мало? Только благодаря предпринимателям и может развиваться лесная отрасль. У нас огромный потенциал в развитии лесной отрасли. <…> Мы сегодня видели в Тюмени Гилевскую рощу — это одна из лучших практик, которые нужно тиражировать на всю страну», — рассказал Николай Николаев.
Депутат Госдумы также задался вопросом, что нам делать с нашим лесным богатством.
«Нам нужно ответить еще на один вопрос: кто нам увеличит и приумножит лесные богатства? Здесь мы не обойдемся без взаимодействия государства и бизнеса. Сейчас работаем над изменениями в закон о государственно-частном партнерстве. Чтобы дать возможность не только за счет государственных средств реализовывать пользовательские и природоохранные проекты», — уточнил Николай Николаев.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года