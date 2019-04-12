Гилевскую рощу в Тюмени назвали образцом природопользования

«Всех нас объединяет одна единая задача — сделать управление лесной отраслью эффективным, экономически обоснованным, и экологичным. В последнее время мы чувствуем повышенное внимание к лесному хозяйству. С момента принятия Лесного кодекса прошло уже больше 10 лет, но те вопросы, которые появляются, требуют неординарных решений. В последние годы было принято много законодательных инициатив. С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о компенсационном лесовосстановлении, который позволил нам не только обеспечить национальный проект „Экология“, но и в целом развивать отрасль», — уточнила Анастасия Винокурова.