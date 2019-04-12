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«Дамате» удвоила объемы производства на тюменской молочной ферме

12 апреля 2019, 05:56
Фото: ГК "Дамате"
Животноводческий комплекс ООО «Тюменские молочные фермы» (входит в ГК «Дамате) удвоил в два раза объем производства молока в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает областной департамент АПК.
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Тюмень

Крупнейшая ферма Сибири произвела 10,4 тысяч тонн молока. Такие результаты связывают с расширением поголовья на комплексе (среднее поголовье дойных коров выросло с 1,8 тысяч голов в I квартале 2018 года до 3,6 тысяч в настоящее время), а также ростом продуктивности животных.

В департаменте отметили, что среднесуточный надой на голову по итогам I квартала составил почти 32 литра на дойную корову. Год назад в это же время на предприятии надаивали в среднем 28,7 литров с одной дойной коровы.

Общее поголовье КРС на комплексе сейчас составляет 7,7 тыс. голов. По итогам 2018 года предприятие произвело 32,3 тыс. тонн молока-сырья.

«Огромное значение для достижения конкурентоспособных результатов в молочном животноводстве имеет не только работа по наращиванию количественных показателей, но и увеличение показателей продуктивности стада, - подчеркнул генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров. - Соблюдение всех технологических требований, обеспечение поголовья качественными кормами собственного производства, каждодневная работа с животными, позволяют нашему комплексу демонстрировать результаты, сравнимые с показателями лучших западных молочных ферм».

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#Новости#Молоко#Производство#АПК#Тюмень#Павел Захаров#Экономика
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