В декабре 2019 года в Тобольске появится новая поликлиника

Поликлиника будет предназначена для обслуживания взрослого и детского населения. В ней разместятся кабинеты педиатров, процедурный, прививочный и кабинет здорового ребенка, а также школа здоровья.
Также в ней будет кабинет доврачебного приема, кабинеты терапевта, врача-специалиста, УЗИ, ЭКГ, смотровой и перевязочные. Помимо этого поликлинику оснастят всем необходимым оборудованием.
В непроходной зоне поликлиники предусмотрено размещение палаты дневного стационара на четыре койки с индивидуальным санузлом и душевой.
Также, по словам главы города Владимира Мазура, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Менделеево.