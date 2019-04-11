nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В декабре 2019 года в Тобольске появится новая поликлиника

11 апреля 2019, 05:55
Фото: pixabay.com
В Тобольске в 7а микрорайоне полным ходом идет строительство новой поликлиники, медицинское учреждение будет способно принимать до 240 пациентов за смену.

Поликлиника будет предназначена для обслуживания взрослого и детского населения. В ней разместятся кабинеты педиатров, процедурный, прививочный и кабинет здорового ребенка, а также школа здоровья.

Также в ней будет кабинет доврачебного приема, кабинеты терапевта, врача-специалиста, УЗИ, ЭКГ, смотровой и перевязочные. Помимо этого поликлинику оснастят всем необходимым оборудованием.

В непроходной зоне поликлиники предусмотрено размещение палаты дневного стационара на четыре койки с индивидуальным санузлом и душевой.

Также, по словам главы города Владимира Мазура, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Менделеево.

Материалы по теме
В Тобольске построят новую поликлинику за 38,4 млн рублей 
#Новости#Поликлиники#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25