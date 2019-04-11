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В Австралии заработала первая в мире служба доставки с помощью дронов

11 апреля 2019, 06:37
Фото: pixabay.com
Жителям Австралии больше не придется ходить на почту, чтобы получить свою посылку.

В столице Австралии Канберре запустили первую в мире службу авиаперевозки с помощью дронов. Таким образом местные жители смогут не только получить посылки, но и заказанную еду, медикаменты, товары для дома.

Ранее службу доставки испытывали в течение 18 месяцев, за это время не было ни одной аварии. В ближайшее время жители столицы страны начнут получать таким образом продукты питания - от мороженного до кофе и хлеба, а также другие товары и посылки.

Благодаря службе доставки с помощью дронов жители Австралии смогут получить свои заказы в течение считанных минут. Беспилотный летательный аппарат будет опускать их прямо во двор.

Сделать заказ и получить его по услуге доставки дроном австралийцы могут через специальное приложение для мобильных устройств, сообщают Новые Известия.

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