Тюменец взыскал 70 тыс. рублей за некачественный диван

Калининский районный суд областной столицы поддержал потребителя, который обратился с иском к ИП Замалетдиновой Е.В. Ему продали некачественный диван.
Покупатель обратился к продавцу с просьбой вернуть деньги, но получил отказ. Тюменец обратился в суд для защиты своих прав и взыскании уплаченных денежных средств.
Представители Роспотребнадзора дали заключение о качестве товара. На этом основании суд взыскал с ИП более 70 тыс. рублей.
Произвести возврат купленного товара без объяснения причин по российскому законодательству можно в течение 14 дней. В других случаях возврат товара зависит от гарантии, которую указывает производитель.