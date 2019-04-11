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Тюменец взыскал 70 тыс. рублей за некачественный диван

11 апреля 2019, 10:20
Фото: pixabay.com
В апреле 2018 года тюменец приобрел за 70 тыс. рублей диван в магазине «Много мебели». Через некоторое время выяснилось, что он некачественный и покупатель обратился в Роспотребнадзор.
Сюжет
Тюмень

Калининский районный суд областной столицы поддержал потребителя, который обратился с иском к ИП Замалетдиновой Е.В. Ему продали некачественный диван.

Покупатель обратился к продавцу с просьбой вернуть деньги, но получил отказ. Тюменец обратился в суд для защиты своих прав и взыскании уплаченных денежных средств.

Представители Роспотребнадзора дали заключение о качестве товара. На этом основании суд взыскал с ИП более 70 тыс. рублей.

Произвести возврат купленного товара без объяснения причин по российскому законодательству можно в течение 14 дней. В других случаях возврат товара зависит от гарантии, которую указывает производитель.

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#Новости#Дела судебные#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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