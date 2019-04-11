Школьники из Тюмени будут делать эко-проект после экскурсии на завод «ТЭО»

Ребятам рассказали, что на одном из крупнейших в стране сортировочных заводов могут обрабатывать до 90 тонн твердых коммунальных отходов в час. Особенности работы предприятия школьникам объяснил начальник цеха МСЗ Виктор Загидулин.
Сообщается, что прежде чем допустить детей на территорию завода, им показали фильм о его работе и провели инструктаж.
Школьникам объяснили технологический процесс завода, показали, чем занимаются работники контрольно-пропускного пункта. Ребята осмотрели зоны разгрузки ТКО и накопления вторсырья.
Четвероклассники спрашивали, как много времени занимает полный цикл сортировки отходов, где затем оказывается вторсырье, сколько весит одна кипа сырья, какие именно виды сырье сортируют на предприятии, как обращаются на заводе с пищевыми отходами.
Своим мнением дети поделились уже покидая завод, сообщает «ТЭО». Ребятам экскурсия понравилась: «Ничего страшного мы не увидели, а запах – вполне терпимый».
Теперь школьники будут готовить экологический проект, в основу которого лягут знания, полученные на МСЗ в Тюмени, уточнили в пресс-службе ТЭО.