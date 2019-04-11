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АО «Газпром газораспределение Север» оштрафовано на 600 тыс. рублей

11 апреля 2019, 13:12
Фото: pixabay.com
АО «Газпром газораспределение Север» получило штраф в двойном размере за нарушение правил технического присоединения. Организация требовала от мужчины разработку проектной документации сети газопотребления, но по законодательству гражданин освобожден от этой процедуры.

Известно, что между заявителем и компанией был заключен договор на подключение газа. Гражданин должен был разработать проектную документацию от точки подключения до газоиспользующего оборудования, однако в данном случае в правилах есть исключения. Градостроительный кодекс указывает, что здание не выше 3 этажей для проживания одной семьи вправе обеспечить разработку проектной документации только по собственной инициативе. В данном случае разработка документа заявителем не требовалась.

УФАС по Тюменской области установлено, что АО «Газпром газораспределение Север» нарушило требования правил техприсоединения повторно. Организация должна выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

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#Новости#Газпром#Газ#Александр Мязин#Экономика
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