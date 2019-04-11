АО «Газпром газораспределение Север» оштрафовано на 600 тыс. рублей

Известно, что между заявителем и компанией был заключен договор на подключение газа. Гражданин должен был разработать проектную документацию от точки подключения до газоиспользующего оборудования, однако в данном случае в правилах есть исключения. Градостроительный кодекс указывает, что здание не выше 3 этажей для проживания одной семьи вправе обеспечить разработку проектной документации только по собственной инициативе. В данном случае разработка документа заявителем не требовалась.