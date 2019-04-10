ВЦИОМ отметил рост информированности населения о проектах по саморазвитию

Отмечается, что в стране растет информированность населения о проектах по самостоятельному развитию. Что-то слышали об этом 46% респондентов, в прошлом году об этом заявили 42%. Между тем, данный показатель растет у лиц с высшим образованием – 52% и в городах-миллионниках.