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ВЦИОМ отметил рост информированности населения о проектах по саморазвитию

10 апреля 2019, 12:02
Фото: pixabay.com
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного российским проектам саморазвития.

Отмечается, что в стране растет информированность населения о проектах по самостоятельному развитию. Что-то слышали об этом 46% респондентов, в прошлом году об этом заявили 42%. Между тем, данный показатель растет у лиц с высшим образованием – 52% и в городах-миллионниках.

Желание принять участие в подобных проектах выразили 50% опрошенных. Год назад их количество составило 57%. Больше всего в подобных программах заинтересованы молодые люди от 18 до 34 лет.

Данный опрос проведен 10 марта текущего года. Было опрошено 1,6 тыс. респондентов РФ.

Центр изучения общественного мнения ведет мониторинг общественных предпочтений жителей страны уже более 30 лет. 80% компании владеет Mediascope, которая является членом американской TransparencyInitiative.

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#Новости#ВЦИОМ#Александр Мязин#Политика
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