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В Тюменской области разыскивают пропавшего без вести курганца

10 апреля 2019, 06:46
Фото: СУ СК России по Тюменской области
Жителей Тюменской области просят помочь в розыске пропавшего в ноябре прошлого года курганца.
Сюжет
Тюмень

В начале ноября 2018 года Дмитрий Сергиенко 1983 года рождения, зарегистрированный в деревне Песьяное Частоозерского района Курганской области, который в последнее время проживал в деревне Старорямова Бердюжского района Тюменской области, ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в черную куртку с надписью на спине «Сургут-Нефтегаз», вязанную шапку черного цвета, джинсы синего цвета, черные ботинки. Рост Дмитрия Сергиенко 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Дмитрия Сергиенко просят позвонить в Голышмановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефону: (34546) 2-97-02 или 02.

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