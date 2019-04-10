В Тюменской области разыскивают пропавшего без вести курганца

В начале ноября 2018 года Дмитрий Сергиенко 1983 года рождения, зарегистрированный в деревне Песьяное Частоозерского района Курганской области, который в последнее время проживал в деревне Старорямова Бердюжского района Тюменской области, ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Мужчина был одет в черную куртку с надписью на спине «Сургут-Нефтегаз», вязанную шапку черного цвета, джинсы синего цвета, черные ботинки. Рост Дмитрия Сергиенко 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Дмитрия Сергиенко просят позвонить в Голышмановский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тюменской области по телефону: (34546) 2-97-02 или 02.