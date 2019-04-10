В Тюменской области разыскивают пропавшего без вести курганца

В начале ноября 2018 года Дмитрий Сергиенко 1983 года рождения, зарегистрированный в деревне Песьяное Частоозерского района Курганской области, который в последнее время проживал в деревне Старорямова Бердюжского района Тюменской области, ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.