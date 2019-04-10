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Тюменская прокуратура передала дело Кутергиной в суд

10 апреля 2019, 06:19
Фото: pixabay.com
Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении замдиректора тюменского управления «Росгосстраха» Александры Кутергиной. Как сообщили «Нашему городу» в региональном надзорном ведомстве, ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
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Тюмень

По версии следствия чиновница в период с марта 2016 по сентябрь 2017 года организовала схему, по которой заключались договоры автострахования от имени подставного агента, хотя ее участие не требовалось.

«За якобы оказанные услуги филиалом страховой компании на счет агента были перечислены денежные средства, которые она обналичила и передала обвиняемой», – говорится в сообщении.

Ущерб для компании составил 11,6 млн рублей. Схему Кутергиной выявили сотрудники ФСБ. Сейчас дело передано в Ленинский районный суд.

Еще 25 марта стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела. Было допрошено свыше 50 человек.

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