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Суд не восстановил в должности полицейского, ворвавшегося в чужую квартиру

10 апреля 2019, 11:03
Фото: «Наш город»
Ленинский суд в Тюмени не стал удовлетворять иск бывшего сержанта полиции по фамилии Миронов. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе самого суда, бывший силовик хотел восстановиться на службе, а еще получить более 94,5 тыс. рублей зарплаты – сумма за вынужденный прогул.
Сюжет
Полиция

По рассказу истца, 17 мая прошлого года он после дежурства устал и решил отдохнуть, отправившись со своим другом в ночной клуб. Там он сильно напился.

Под самое утро Миронов возвращался к себе, но перепутал дома, расположенные на улице Олимпийской, и пришел в чужую квартиру. Проник он туда, отжав руками дверной замок. Миронов зашел в комнату, где спала девочка. Та проснулась, и, испугавшись, закричала.

На шум прибежал сосед с другой квартиры. Он же и вызвал полицейских, которые задержали тогда еще сержанта. В том же месяце служащего уволили за проступок, порочащий честь полиции.

Бывший силовик решил восстановиться в должности через суд. В иске он указал, что проведенная служебная проверка, после которой его уволили, была основана на субъективных и ничем не доказанных догадках и мотивах личной неприязни. Миронов добавил, что в отношении него не было возбуждено ни административного, ни уголовного дела.

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