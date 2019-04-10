Суд не восстановил в должности полицейского, ворвавшегося в чужую квартиру

Бывший силовик решил восстановиться в должности через суд. В иске он указал, что проведенная служебная проверка, после которой его уволили, была основана на субъективных и ничем не доказанных догадках и мотивах личной неприязни. Миронов добавил, что в отношении него не было возбуждено ни административного, ни уголовного дела.