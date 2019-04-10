Суд не восстановил в должности полицейского, ворвавшегося в чужую квартиру

По рассказу истца, 17 мая прошлого года он после дежурства устал и решил отдохнуть, отправившись со своим другом в ночной клуб. Там он сильно напился.
Под самое утро Миронов возвращался к себе, но перепутал дома, расположенные на улице Олимпийской, и пришел в чужую квартиру. Проник он туда, отжав руками дверной замок. Миронов зашел в комнату, где спала девочка. Та проснулась, и, испугавшись, закричала.
На шум прибежал сосед с другой квартиры. Он же и вызвал полицейских, которые задержали тогда еще сержанта. В том же месяце служащего уволили за проступок, порочащий честь полиции.
Бывший силовик решил восстановиться в должности через суд. В иске он указал, что проведенная служебная проверка, после которой его уволили, была основана на субъективных и ничем не доказанных догадках и мотивах личной неприязни. Миронов добавил, что в отношении него не было возбуждено ни административного, ни уголовного дела.