Продажа городской усадьбы на Семакова «под снос» остановлена

Отметим, что усадьба была продана в апреле прошлого года правительством области тюменскому предпринимателю Олегу Мисько. Покупка проблемной недвижимости обошлась ему в 19,6 млн рублей. Помимо этого, тюменец обязан по закону вложить в реконструкцию здания, по оценкам экспертов регионального Фонда имущества, еще около 74 млн рублей.