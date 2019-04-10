Продажа городской усадьбы на Семакова «под снос» остановлена

Согласно опубликованной в нем информации, продавец предлагает потенциальным инвесторам земельный участок площадью 13,55 соток под «строительство офисного здания и ресторана».
Памятник культуры указан как «заброшенное строение под снос». Однако, согласно федеральному закону № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», за уничтожение данного памятника культуры ответственному грозит уголовная ответственность.
В дело вмешался комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Он разослал информационные письма о нарушении закона в местные агентства недвижимости и региональное управление Росреестра.
«О необходимости соблюдения требований законодательства предупрежден и собственник объекта культурного наследия», – сообщили в комитете.
Отметим, что усадьба была продана в апреле прошлого года правительством области тюменскому предпринимателю Олегу Мисько. Покупка проблемной недвижимости обошлась ему в 19,6 млн рублей. Помимо этого, тюменец обязан по закону вложить в реконструкцию здания, по оценкам экспертов регионального Фонда имущества, еще около 74 млн рублей.
К слову, Олегу Мисько принадлежат «Столовая на сквере», расположенная на втором этаже здания на ул. Республике, 59, а также еще три компании: «Росфуд» (общепит), «Наш город» (строительство) и «Магна Консалтинг» (арендный бизнес).