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Музеи Тобольска пользуются популярностью у иностранных туристов

10 апреля 2019, 07:08
Фото: pixabay.com
В 2018 году музеи Тобольска посетили около 300 тыс. российских и иностранных туристов, такие данные приводит «Агентство туризма и продвижения Тюменской области».
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Туризм

Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В городе находятся более 200 памятников архитектуры.

При поддержке правительства Тюменской области, а также частных инвесторов в городе была проведена масштабная работа по восстановлению святынь Тобольского кремля, открыты новые объекты показа.

Туристам и жителям города доступны 11 действующих музейных комплексов, в которые входят: музей Семьи Императора Николая II, Тобольский белокаменный Кремль, Тюремный замок, Губернская судебная управа, Губернский музей и многие другие.

Также в городе проводятся такие фестивали, как «Абалакское поле», «Лето в Тобольском кремле».

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