Музеи Тобольска пользуются популярностью у иностранных туристов

Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В городе находятся более 200 памятников архитектуры.
При поддержке правительства Тюменской области, а также частных инвесторов в городе была проведена масштабная работа по восстановлению святынь Тобольского кремля, открыты новые объекты показа.
Туристам и жителям города доступны 11 действующих музейных комплексов, в которые входят: музей Семьи Императора Николая II, Тобольский белокаменный Кремль, Тюремный замок, Губернская судебная управа, Губернский музей и многие другие.
Также в городе проводятся такие фестивали, как «Абалакское поле», «Лето в Тобольском кремле».