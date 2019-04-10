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Министр обороны Сергей Шойгу отругал подчиненных за бездушие

10 апреля 2019, 05:36
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Министр обороны России Сергей Шойгу осудил военкоматы страны за формализм и бездушие в работе с людьми. Об этом он заявил во время закрытой части селекторного совещания военного ведомства.

Сергей Шойгу пояснил, что должностные лица, которые должны по своей работе заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие и формализм.

Министр обороны страны потребовал от командующих при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, а также проявлять заботу о подчиненных, не допуская формализма и волокиты.

В пример он привел случай, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего, мотивируя это тем, что он якобы не являлся ветераном боевых действий.

Также Сергей Шойгу рассказал о моряках спасательного буксира Алтай, которые были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы, несмотря на то, что они были признаны участниками боевых действий.

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