Министр обороны Сергей Шойгу отругал подчиненных за бездушие

Сергей Шойгу пояснил, что должностные лица, которые должны по своей работе заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие и формализм.
Министр обороны страны потребовал от командующих при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, а также проявлять заботу о подчиненных, не допуская формализма и волокиты.
В пример он привел случай, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего, мотивируя это тем, что он якобы не являлся ветераном боевых действий.
Также Сергей Шойгу рассказал о моряках спасательного буксира Алтай, которые были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы, несмотря на то, что они были признаны участниками боевых действий.