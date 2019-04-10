nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Максим Орешкин не знает, сколько в России тратят на импортозамещение

10 апреля 2019, 12:47
Фото: YouTube
Министр экономического развития страны Максим Орешкин не смог вспомнить, сколько Россия потратила в 2018 году на импортозамещение. Инцидент произошел во время трансляции пленарного заседания Арктического форума.

Санкции увеличивают интерес РФ наращивать объемы импортозамещения. Для этого компании и бизнесмены инвестируют в развитие производства. Во время проведения форума президент поинтересовался у Орешкина, сколько было вложено средств для развития данного сегмента экономики, но министр не смог ответить. Более того, Сергей Лавров обратил внимание коллеги на вопрос главы государства, Орешкин не сразу заметил, что обращаются к нему.

По уточнённым данным на импортозамещение в стране было потрачено 637 млрд рублей.

В марте было прервано выступление Максима Орешкина в Госдуме из-за его неготовности ответить на вопросы реализации нацпроектов в стране.

Материалы по теме
Импортозамещение не снижает цены на продукты в магазинах
#Новости#Промышленность#Россия#Импортозамещение#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25