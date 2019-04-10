Максим Орешкин не знает, сколько в России тратят на импортозамещение

Санкции увеличивают интерес РФ наращивать объемы импортозамещения. Для этого компании и бизнесмены инвестируют в развитие производства. Во время проведения форума президент поинтересовался у Орешкина, сколько было вложено средств для развития данного сегмента экономики, но министр не смог ответить. Более того, Сергей Лавров обратил внимание коллеги на вопрос главы государства, Орешкин не сразу заметил, что обращаются к нему.