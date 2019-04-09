Жители Ишима сообщают о подтоплении. Власти чинят дамбу

Сообщается, что значительная часть обращений граждан приходится на улицы П.Осипенко, Гагарина, Смычка, Ялуторовскую. В основном заявления пишут владельцы частного сектора. Талая вода топит подвалы и уличные дворы. Специалисты дополнительно проводят очистку канав и водопроводных труб.
Основная причина потопа – засорение канав мусором и лед.
Между тем местные власти укрепляют дамбу в районе садоводческого общества «Керамик» около Ишима. Необходимое финансирование выделено. За сутки (8 апреля) вода в реке Ишим поднялась сразу на 59 сантиметров. Строительно-монтажные работы закончатся через 2-3 дня. Специалисты считают, что пик паводка придется на начало мая. По прогнозам, подъем воды в реке будет выше, чем в прошлом году. В Северном Казахстане выпало в 2 раза больше снега, чем годом ранее. Местные жители предупреждены о возможных последствиях, определены пункты временного содержания в случае ЧС.
В местных реках замеры воды проходят каждый день. В резерве специалистов есть магистральный водоотводной канал. Ожидается, что уровень воды в реке Ишим не достигнет критического уровня.