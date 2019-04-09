Жители Ишима сообщают о подтоплении. Власти чинят дамбу

Между тем местные власти укрепляют дамбу в районе садоводческого общества «Керамик» около Ишима. Необходимое финансирование выделено. За сутки (8 апреля) вода в реке Ишим поднялась сразу на 59 сантиметров. Строительно-монтажные работы закончатся через 2-3 дня. Специалисты считают, что пик паводка придется на начало мая. По прогнозам, подъем воды в реке будет выше, чем в прошлом году. В Северном Казахстане выпало в 2 раза больше снега, чем годом ранее. Местные жители предупреждены о возможных последствиях, определены пункты временного содержания в случае ЧС.