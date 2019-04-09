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Жители Ишима сообщают о подтоплении. Власти чинят дамбу

9 апреля 2019, 14:06
Фото: pixabay.com
Талые воды топят жителей Ишима. В управление ГО и ЧС города поступило 45 жалоб от местных жителей.

Сообщается, что значительная часть обращений граждан приходится на улицы П.Осипенко, Гагарина, Смычка, Ялуторовскую. В основном заявления пишут владельцы частного сектора. Талая вода топит подвалы и уличные дворы. Специалисты дополнительно проводят очистку канав и водопроводных труб.

Основная причина потопа – засорение канав мусором и лед.

Между тем местные власти укрепляют дамбу в районе садоводческого общества «Керамик» около Ишима. Необходимое финансирование выделено. За сутки (8 апреля) вода в реке Ишим поднялась сразу на 59 сантиметров. Строительно-монтажные работы закончатся через 2-3 дня. Специалисты считают, что пик паводка придется на начало мая. По прогнозам, подъем воды в реке будет выше, чем в прошлом году. В Северном Казахстане выпало в 2 раза больше снега, чем годом ранее. Местные жители предупреждены о возможных последствиях, определены пункты временного содержания в случае ЧС.

В местных реках замеры воды проходят каждый день. В резерве специалистов есть магистральный водоотводной канал. Ожидается, что уровень воды в реке Ишим не достигнет критического уровня.

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#Новости#Потоп#Дамбы#Александр Мязин#Общество
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