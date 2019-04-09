В Тюменской области увеличат объем добычи нефти

В 2018 году на юге Тюменской области было добыто 12,5 млн тонн нефти, что на 14,5% больше уровня добычи прошлого. Об этом сообщил начальник управления недропользования областного департамента недропользования и экологии Антон Климович.

Сюжет Тюмень