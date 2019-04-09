В Тюменской области увеличат объем добычи нефти

По данным «Интерфакс-Урал», в 2017 году снижение добычи было связано с искусственными причинами: Россия в рамках соглашения ОПЕК снижала добычу, что отразилось и на Тюменской области.
По его словам, в ближайшие три года уровень добычи нефти в Тюменской области сохранится в диапазоне 12-13 млн тонн нефти в год.
Добычей нефти в Тюменской области занимаются четыре предприятия: ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ПИТ-Сибинтэк». Основная добыча ведется ООО «РН-Уватнефтегазом».