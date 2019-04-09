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В Тюменской области увеличат объем добычи нефти

9 апреля 2019, 07:16
Фото: 1Mi
В 2018 году на юге Тюменской области было добыто 12,5 млн тонн нефти, что на 14,5% больше уровня добычи прошлого. Об этом сообщил начальник управления недропользования областного департамента недропользования и экологии Антон Климович.
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Тюмень

По данным «Интерфакс-Урал», в 2017 году снижение добычи было связано с искусственными причинами: Россия в рамках соглашения ОПЕК снижала добычу, что отразилось и на Тюменской области.

По его словам, в ближайшие три года уровень добычи нефти в Тюменской области сохранится в диапазоне 12-13 млн тонн нефти в год.

Добычей нефти в Тюменской области занимаются четыре предприятия: ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ПИТ-Сибинтэк». Основная добыча ведется ООО «РН-Уватнефтегазом».

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#Новости#ООО РН - Уватнефтегаз#Добыча нефти#Тюменская область#Тюмень#Павел Захаров#Экономика
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