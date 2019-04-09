В Тюмени робот впервые в УрФО прооперировал ЛОР-органы без разрезов

Робот-ассистированная операция на ЛОР-органах с использованием хирургической системы Da Vinci Si прошла успешно и позволила тюменцу избавить его от новообразования во рту. Недуг мучил жителя областной столицы несколько лет. По данным МСЧ «Нефтяник» всё произошло за несколько минут. При традиционной хирургии специалист должен был выполнить большие разрезы, которые долго заживают после операции. Подобная практика позволит тюменской медицине выйти на новый уровень и улучшить возможности современной медицинской помощи в Западной Сибири.