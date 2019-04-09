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В банкротном деле «ЮТэйр» могут назначить арбитражного управляющего

9 апреля 2019, 11:57
Фото: Фото с сайта авиакомпании
Дело о банкротстве публичного акционерного общества «Авиакомпания ЮТэйр», рассматриваемое в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа, вышло на новый виток.
Сюжет
Тюмень

Согласно опубликованным в картотеке данным, в суд было подано заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего из числа членов ассоциации НП МСРО «Содействие». Это серьезный новый шаг в сторону процедуры банкротства, несмотря на смехотворную сумму иска — около 1,4 млн рублей.

По опубликованной информации на сайте Арбитражного суда ХМАО, им может стать Михаил Бологов, уже имеющий в своей практике опыт по ликвидации достаточно крупных компаний.

Напомним — в начале марта ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» подало иск о признании несостоятельности в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр». При этом выставленная сумма претензий оказалась чуть больше 300 тысяч рублей. Позже к нему присоединились еще три — ООО «Юган-Юнион Кард», ООО «Гидпромэнергосртрой» и ООО «Компания Интер». Общая сумма в итоге составила почти 1 млн 390 тыс. рублей.

Впрочем, «ЮТэйр» не особенно переживают по поводу данного дела. Пресс-служба компании направила редакции «Нашего горола» ответ, абсолютно идентичный присланному в прошлом месяце, когда была опубликована информация об иске.

Напомним — перевозчик заявляет, что сумма иска для них несущественна, погасить долг для нее не представляет труда, однако компания оспаривает его в арбитраже (в картотеке дел на данный момент присутствует лишь один иск, подходящий под данные условия, и он подан сегодня). Также «ЮТэйр» утверждает, что дело не связано с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.

Между тем кредиторская задолженность компании, согласно бухгалтерской отчетности, составляет 2,2 млрд рублей. В арбитражном суде рассматриваются 8 дел в отношении перевозчика на общую сумму 104 млн рублей. В общей сложности долги «ЮТейр» составляют 79 млрд 195,4 млн рублей. И далеко не факт, что более крупные кредиторы не присоединятся к текущему иску.

Следующее заседание по делу назначено на 17 апреля 2019 года.

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