В банкротном деле «ЮТэйр» могут назначить арбитражного управляющего

Напомним — перевозчик заявляет, что сумма иска для них несущественна, погасить долг для нее не представляет труда, однако компания оспаривает его в арбитраже (в картотеке дел на данный момент присутствует лишь один иск, подходящий под данные условия, и он подан сегодня). Также «ЮТэйр» утверждает, что дело не связано с исполнением обязательств по кредитным договорам и лизинговым сделкам.