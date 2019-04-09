nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская музыкальная школа закупит домры и балалайки на 1,8 млн рублей

9 апреля 2019, 07:42
Фото: 1Mi
Детская школа искусств им. В.В. Знаменского, располагающаяся на улице Республики, опубликовала тендер на закупку 20 струнных музыкальных инструментов.
Сюжет
Тюмень

Максимальная цена договора составляет 1 млн 810 тыс. рублей.

Согласно опубликованным документам, школа рассчитывает приобрести на эту сумму 20 струнных инструментов. Все – строго ручной работы.

Планируется приобрести домры четырех видов: пять стандартных четырехструнных, три альтовых, одну басовую и одну малую. Балалайки также четырех видов: два альта, бас, контрабас и по три «секунды» и «примы».

Самым дорогим среди всех инструментов оказался контрабас – он обойдется музыкальной школе примерно в 194 тысячи рублей. Самым дешевым – балалайка «Прима», стоимостью 74,3 тысячи рублей.

Последний раз музыкальная школа им. Знаменского закупала инструменты аж в 2015 году, тогда поставщиком выступила производственная компания «Арсенал сервис». В актуальной закупке поставщик будет определен 16 апреля.

Материалы по теме
Администрация Тюмени приобретет более 30 квартир для нуждающихся горожан
#Новости#Муниципальные закупки#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25