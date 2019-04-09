Тюменская музыкальная школа закупит домры и балалайки на 1,8 млн рублей

Максимальная цена договора составляет 1 млн 810 тыс. рублей.
Согласно опубликованным документам, школа рассчитывает приобрести на эту сумму 20 струнных инструментов. Все – строго ручной работы.
Планируется приобрести домры четырех видов: пять стандартных четырехструнных, три альтовых, одну басовую и одну малую. Балалайки также четырех видов: два альта, бас, контрабас и по три «секунды» и «примы».
Самым дорогим среди всех инструментов оказался контрабас – он обойдется музыкальной школе примерно в 194 тысячи рублей. Самым дешевым – балалайка «Прима», стоимостью 74,3 тысячи рублей.
Последний раз музыкальная школа им. Знаменского закупала инструменты аж в 2015 году, тогда поставщиком выступила производственная компания «Арсенал сервис». В актуальной закупке поставщик будет определен 16 апреля.