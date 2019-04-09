Скандалы в полиции отразились на политическом рейтинге Тюменской области

Отметим, что эту позицию область занимает уже год — с момента ухода экс-губернатора Владимира Якушева на повышение в Минстрой. Ранее Тюменская область стабильно находилась в числе регионов с максимальной устойчивостью.
По мнению экспертов фонда, на небольшое повышение балла повлияло сразу три события. Одно из них — важное для местных предпринимателей решение о продлении моратория на повышение налога для бизнеса, работающего по «упрощенке». Областная дума приняла решение о его действии до 2023 года.
Еще один весомый плюс в копилку региона добавил лично губернатор Алесксандр Моор, договорившись с «Сибуром» о создании центра культурного развития в Тобольске. Еще один позитивный фактор также связан с главой — он открыл в Тюменском технопарке пространство коллективной работы «Точка кипения».
А вот к негативным событиям были отнесены сразу два крупных скандала, связанных с местным отделением полиции. Первый — арест Дмитрия Габова, заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области, а также еще двух сотрудников подразделения, которые подозреваются в вымогательстве более 80 миллионов рублей. Второй — резко возникший кадровый голод, о чем сообщил начальник УМВД Юрий Алтынов. Связан он с пенсионной реформой — достигшие 20-летнего рубежа сотрудники выходят на заслуженный отдых, опасаясь новых изменений в законодательстве.
Также в минусы к политической выживаемости Тюменской области записали несчастный случай в Боровском. Тогда пенсионер пришел к нотариусу, чтобы написать заявление, и погиб на крыльце из-за схода наледи с крыши жилого дома.
Остальные регионы «тюменской матрешки» занимают места, аналогичные предыдущему месяцу. Лидером по политической выживаемости среди всех трех субъектов оказался Ямало-Ненецкий округ. За счет активных промышленных процессов он уверенно держится в списке регионов с максимальной политической устойчивостью с показателем 8,2 балла. В плюсах — освоение Харасавэйского газового месторождения, модернизация цифровой радиорелейной линии связи «Березово — Салехард». В негативные события эксперты отнесли приговор за мошенничество Александру Ефимову, бывшему заместителю начальника полиции Нового Уренгоя (три года лишения свободы), а также убийство оленевода Николая Хоротэтто в тундре.
Югра с показателем 6,7 баллов по-прежнему остается в группе регионов со средней политической устойчивостью. К позитивным событиям фонд «Петербургская политика» отнес открытие при поддержке «Лукойла» Малого театра в Когалыме, а также проведение международного форума, посвященного году языков коренных народов России, в Ханты-Мансийске. Минусом стала отставка Егора Ковальчука, директора окружного департамента ЖКХ и энергетики, а также рассматриваемая возможность переезда в Санкт-Петербург головного офиса компании «Сургутнефтегаз».