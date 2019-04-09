Скандалы в полиции отразились на политическом рейтинге Тюменской области

А вот к негативным событиям были отнесены сразу два крупных скандала, связанных с местным отделением полиции. Первый — арест Дмитрия Габова, заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области, а также еще двух сотрудников подразделения, которые подозреваются в вымогательстве более 80 миллионов рублей. Второй — резко возникший кадровый голод, о чем сообщил начальник УМВД Юрий Алтынов. Связан он с пенсионной реформой — достигшие 20-летнего рубежа сотрудники выходят на заслуженный отдых, опасаясь новых изменений в законодательстве.