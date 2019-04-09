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Под Тюменью селянин пойдет под суд за фиктивную регистрацию 9 мигрантов

9 апреля 2019, 07:36
Фото: pixabay.com
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя поселка Боровский. Как сообщили «Нашему городу» в региональном надзорном ведомстве, его обвиняют в фиктивной постановке на учет мигрантов.
Сюжет
Тюмень

Установлено, что 19 февраля текущего года селянин фиктивно поставил на учет по месту пребывания в жилом помещении девять мигрантов.

При этом он не планировал предоставлять мигрантам жилье для проживания.

Селянину за это грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет или заключение на аналогичный срок.

Фиктивная прописка является частым правонарушением в Тюменской области. Так, 29 марта прокуратура передавала в суд еще одно уголовное дело в отношении тюменца. Он фиктивно зарегистрировал в квартире своего отца 141 мигранта из трех азиатских стран.

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#Новости#Мигранты#Тюменская область#Прописка#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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