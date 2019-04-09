Под Тюменью селянин пойдет под суд за фиктивную регистрацию 9 мигрантов

Фиктивная прописка является частым правонарушением в Тюменской области. Так, 29 марта прокуратура передавала в суд еще одно уголовное дело в отношении тюменца. Он фиктивно зарегистрировал в квартире своего отца 141 мигранта из трех азиатских стран.