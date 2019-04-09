Почти 9 тыс. деревьев высадят в Тюмени в 2019 году

Зеленые саженцы появятся в скверах, на улицах вдоль дорог. Больше всего таких объектов озеленят в Восточном административном округе (44). Саженцы появятся в Утяшево (входит в Тюмень) и Казарово.
Отмечается, что будут посажены липы, березы, черемуха, яблони, клены, ивы, пирамидальные тополя и ели. Деревья изначально выращивают в специальных питомниках с закрытой корневой системой и до 2 метров высотой.
В 2018 году подрядные организации должны были посадить почти 3,6 тыс. деревьев. Большая часть плана была реализована осенью прошлого года. Кроме того, подрядчик, по условиям договора, в течение 1 года должен самостоятельно ухаживать за саженцами, проводить полив, поправку растяжек.