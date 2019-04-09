Почти 9 тыс. деревьев высадят в Тюмени в 2019 году

В 2018 году подрядные организации должны были посадить почти 3,6 тыс. деревьев. Большая часть плана была реализована осенью прошлого года. Кроме того, подрядчик, по условиям договора, в течение 1 года должен самостоятельно ухаживать за саженцами, проводить полив, поправку растяжек.