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Почти 9 тыс. деревьев высадят в Тюмени в 2019 году

9 апреля 2019, 10:58
Фото: pixabay.com
В Тюмени до конца года посадят около 9 тыс. деревьев. В мэрии города отмечают, что план по озеленению областной столице удастся выполнить.
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Тюмень

Зеленые саженцы появятся в скверах, на улицах вдоль дорог. Больше всего таких объектов озеленят в Восточном административном округе (44). Саженцы появятся в Утяшево (входит в Тюмень) и Казарово.

Отмечается, что будут посажены липы, березы, черемуха, яблони, клены, ивы, пирамидальные тополя и ели. Деревья изначально выращивают в специальных питомниках с закрытой корневой системой и до 2 метров высотой.

В 2018 году подрядные организации должны были посадить почти 3,6 тыс. деревьев. Большая часть плана была реализована осенью прошлого года. Кроме того, подрядчик, по условиям договора, в течение 1 года должен самостоятельно ухаживать за саженцами, проводить полив, поправку растяжек.

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#Новости#Деревья#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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