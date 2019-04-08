В Тюмени предстанет перед судом няганец, продававший наркотики за биткоины

Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца Нягани, который проживает в областной столице. Как сообщили «Нашему городу» в региональном надзорном ведомстве, его обвиняют по «наркотическим» статьям, а также в легализации денег, полученных в результате преступлений.

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