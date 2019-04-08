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В Тюмени предстанет перед судом няганец, продававший наркотики за биткоины

8 апреля 2019, 12:45
Фото: pixabay.com
Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца Нягани, который проживает в областной столице. Как сообщили «Нашему городу» в региональном надзорном ведомстве, его обвиняют по «наркотическим» статьям, а также в легализации денег, полученных в результате преступлений.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года безработный молодой человек создал интернет-магазин по сбыту наркотиков.

Он приобретал через интернет крупные партии наркотиков, фасовал и передавал их приобретателям через тайники.

В дальнейшем няганец создал устойчивую преступную группу, к которой привлек еще двух людей и распределил роли.

Оплачивали клиенты свои покупки с помощью биткоинов.

Всего по данному делу из незаконного оборота было изъято более 1,5 кг наркотиков.

Молодой человек признал вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

В отношении остальных фигурантов расследование уголовного дела продолжается.

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