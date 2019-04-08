В Тюмени предстанет перед судом няганец, продававший наркотики за биткоины

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года безработный молодой человек создал интернет-магазин по сбыту наркотиков.
Он приобретал через интернет крупные партии наркотиков, фасовал и передавал их приобретателям через тайники.
В дальнейшем няганец создал устойчивую преступную группу, к которой привлек еще двух людей и распределил роли.
Оплачивали клиенты свои покупки с помощью биткоинов.
Всего по данному делу из незаконного оборота было изъято более 1,5 кг наркотиков.
Молодой человек признал вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.
В отношении остальных фигурантов расследование уголовного дела продолжается.