В Ишиме суд встал на сторону пенсионерки, у которой затопило квартиру

В Ишиме суд взыскал с ТСЖ «Монтажник-2» в пользу 71-летней горожанки материальный ущерб в сумме почти 100 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также штраф 54 тыс. рублей.

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