В Ишиме суд встал на сторону пенсионерки, у которой затопило квартиру

В июле 2014 года квартиру ишимской пенсионерки затопило. Вода повредила бытовую технику и другие предметы, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Причиной затопления жилого помещения стало ненадлежащее состояние кровли многоквартирного дома. Обязанность по ее содержанию лежала на ТСЖ «Монтажник-2».
Прокурор встал на защиту пенсионерки, просил удовлетворить исковые требования заявительницы в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей управляющей организацией.
В итоге суд встал на сторону представителя надзорного ведомства и ишимки.