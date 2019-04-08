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В Ишиме суд встал на сторону пенсионерки, у которой затопило квартиру

8 апреля 2019, 07:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ишиме суд взыскал с ТСЖ «Монтажник-2» в пользу 71-летней горожанки материальный ущерб в сумме почти 100 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также штраф 54 тыс. рублей.
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Тюмень

В июле 2014 года квартиру ишимской пенсионерки затопило. Вода повредила бытовую технику и другие предметы, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Причиной затопления жилого помещения стало ненадлежащее состояние кровли многоквартирного дома. Обязанность по ее содержанию лежала на ТСЖ «Монтажник-2».

Прокурор встал на защиту пенсионерки, просил удовлетворить исковые требования заявительницы в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей управляющей организацией.

В итоге суд встал на сторону представителя надзорного ведомства и ишимки.

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