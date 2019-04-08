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Тюменцы потребляют сахара в 1,5 раза больше нормы. Меньше едят фруктов

8 апреля 2019, 10:37
Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор отмечает, что тюменцы стали лучше питаться, но горожани едят много сахара и хлеба.
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Тюмень

Объемы потребления полезных продуктов в Тюменской области не дотягивают до норм. Тюменцы стали больше потреблять мясо, рыбу. Однако по-прежнему в дефиците фрукты и овощи. Наибольшую проблему создаёт большое потребление сахара и хлеба.

Всего за 2017 год горожане купили фруктов и ягод около 81 кг на душу населения – показатель увеличился на 4 кг при норме 100 кг. Картофеля стали есть 64 кг, норма 90. Овощи – 105 кг в год. Потребление молока упало с 312 до 303 кг.

Сахара тюменцы потребляют в 1,5 раза больше нормы - 38 кг из 24. Отмечается, что в 2017 году его потребление снизилось на 2 кг. Хлеба 120 кг, при норме 96 кг.

Между тем специалисты сообщают, что в регионе растет потребление сахара и хлеба за последние 10 лет. Это приводит к ожирению населения.

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