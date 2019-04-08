Тюменцы потребляют сахара в 1,5 раза больше нормы. Меньше едят фруктов

Всего за 2017 год горожане купили фруктов и ягод около 81 кг на душу населения – показатель увеличился на 4 кг при норме 100 кг. Картофеля стали есть 64 кг, норма 90. Овощи – 105 кг в год. Потребление молока упало с 312 до 303 кг.