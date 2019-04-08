Тюменский Росприроднадзор проверил пятна на Туре

Обеспокоенные тюменцы обратились в ведомство с подозрениями о сбросе через ливневую канализацию хозяйственных фекальных вод. По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ – нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.
– В рамках административного расследования было установлено, что место сброса – официально установленный выпуск ливневой канализации МКУ «Служба заказчика по Центральному административному округу города Тюмени», – рассказала Ирина Антипкина, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Тюменской области. – Произведен отбор проб. По результатам анализов установлено, что это – следы оычной ливневой канализации. Нарушения норм, превышения ПДК вредных веществ не установлено. Также нет признаков того, что в данную канализацию осуществлена самовольная врезка с целью сброса хозфекальных вод.
Как разъяснили в Росприроднадзоре, каждую весну перед таянием снега службы заказчика пропаривают ливневки. Большое пятно около Профсоюзного моста как раз является следом после такой процедуры.