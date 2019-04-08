Тюменских бизнесменов научили, как распознать признаки инсульта

«Суть акции заключается в том, что вы можете получить welcome-напиток (в нашем случае, накануне Дня Космонавтики, это был один из любимых чаев известных космонавтов), если подойдете к бариста, широко улыбнетесь, четко произнесете свое имя и возьмете чашку двумя руками. Если человек в вашем окружении вдруг не может выполнить эти три, казалось бы, очень простых действия, необходимо срочно вызвать „скорую“, так как, возможно, у него проявляются первые признаки инсульта», — рассказывает организатор акции в Тюмени, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина.