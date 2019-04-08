Тюменских бизнесменов научили, как распознать признаки инсульта

«Суть акции заключается в том, что вы можете получить welcome-напиток (в нашем случае, накануне Дня Космонавтики, это был один из любимых чаев известных космонавтов), если подойдете к бариста, широко улыбнетесь, четко произнесете свое имя и возьмете чашку двумя руками. Если человек в вашем окружении вдруг не может выполнить эти три, казалось бы, очень простых действия, необходимо срочно вызвать „скорую“, так как, возможно, у него проявляются первые признаки инсульта», — рассказывает организатор акции в Тюмени, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина.
Игроки клуба могли выбрать один из трех напитков:
— Чай от Леонова (космонавт пил чай по собственному рецепту, в него он добавлял: гвоздику, корицу, сладкий миндаль, кориандр, лепестки розы). По легенде, идея рецепта возникла у Алексея Леонова после аварийной посадки космического аппарата «Восход-2» в глухой тайге Пермского края 19 марта 1965 года, когда они замерзали в ожидании помощи.
— Чай Валентины Терешковой — чёрный чай с ромашкой (это любимые цветы первой женщины-космонавта, которыми она наслаждалась и на полях, и в вазе, и в чайной чашке).
— Чай Юрия Гагарина — это чёрный чай с лимоном. «Я выбрала именно этот чай, — рассказывает одна из гостей #MassOnClub, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, — так как с ним связана очень интересная легенда. Согласно ей, на приеме у королевы Великобритании первый космонавт нарушил придворный этикет и съел лимон из чая. Чтобы избежать неловкости со столь уважаемым гостем, королева сделала тоже самое, и так появился „гагаринский чай“ — в обязательную прикуску ломтиком цитруса. Это и мой любимый чай тоже».
Выбор акции неслучаен, своевременное «опознание» признаков инсульта спасает жизни. По статистике, инсульт является вторым по частоте «убийцей» людей во всем мире. В современной России среди причин смертности он на втором месте — после инфаркта миокарда. Ежегодно 450 000 человек переносят инсульт, фактически это население большого города. А показатели смертности населения в России в 4 раза выше, чем, к примеру, в США или Канаде, в том числе и потому, что людям не успевают вовремя оказать помощь. Именно поэтому информирование населения о первых признаках инсульта так важно.
Акция «Напиток за улыбку» пришла в Тюмень с помощью фонда ОРБИ. А 14 апреля с ней смогут познакомиться тюменские семьи в рамках IV Областного форума «Семья». Кофейня «Шоколадница» уже готовит вкусные витаминные коктейли, которые будет дарить в обмен на 3 простых действия: улыбку, имя подходящего к стойке человека и синхронно протянутые к чашке обе руки. Запомните симптомы инсульта — вы можете спасти чью-то жизнь!