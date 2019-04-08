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Тюменец хотел навестить знакомую, а попал в колонию

8 апреля 2019, 09:53
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего горожанина. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областной прокуратуры, его признали виновным в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был судим за аналогичную провинность.
Сюжет
Тюмень

Первый раз за пьяную езду на автомобиле «Лада» тюменца наказали в апреле прошлого года. Тогда суд назначил ему десять месяцев колонии условно с испытательным сроком на два года. Также его лишили водительских прав на два года.

В ноябре он купил машину «Жигули». Ночью 31 декабря тюменец выпил два литра пива и решил на машине навестить свою знакомую.

Через 200 метров его задержали сотрудники ДПС.

Суд приговорил мужчину к 1 году 3 месяцам колонии строго режима. Кроме этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

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