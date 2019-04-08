Тюменец хотел навестить знакомую, а попал в колонию

Первый раз за пьяную езду на автомобиле «Лада» тюменца наказали в апреле прошлого года. Тогда суд назначил ему десять месяцев колонии условно с испытательным сроком на два года. Также его лишили водительских прав на два года.
В ноябре он купил машину «Жигули». Ночью 31 декабря тюменец выпил два литра пива и решил на машине навестить свою знакомую.
Через 200 метров его задержали сотрудники ДПС.
Суд приговорил мужчину к 1 году 3 месяцам колонии строго режима. Кроме этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Осужденный был взят под стражу в зале суда.