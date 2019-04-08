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Тоболяка приговорили к обязательным работам за стрельбу из револьвера

8 апреля 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Жителя города Тобольска приговорили к 250 часам обязательных работ за стрельбу из газового револьвера.

В конце прошлого года между осужденным и двумя мужчина в районе «зоны ВУЗов» в Тобольске произошла словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. В ходе потасовки фигурант уголовного дела достал газовый револьвер и выстрелил.

Первый выстрел он произвел в лицо одного из противников, затем выстрелил и во второго, после чего ударил его по голове рукояткой револьвера, причинив тем самым своим оппонентам легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По словам старшего помощника межрайонного прокурора Алены Исаевой, в ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину и поддержал заявленное на предварительном слушании ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Суд приговорил тоболяка к 250 часам обязательных работ.

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