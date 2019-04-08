Предлагается запретить свободную покупку собак и экзаменовать владельцев

Предполагается, что владельцев будут обучать зоопсихологии, воспитанию и дрессировке. Новые экзамены для собаководов, по мнению федерации кинологов, должны повысить ответственность граждан перед животными.
По данным «Новых известий», в федерации выступили за развитие сети собачьих площадок и спецмест для выгула и дрессировки. Между тем ряд специалистов считает, что данная мера повысит коррупцию и не решит вопросов с владельцами собак бойцовских пород. Ранее МВД предлагало ограничить их распространение в РФ.
В конце 2018 года в России приняли закон о защите домашних питомцев. Их признали существами «способными испытывать страдания». Россиянам запрещено бросать домашних животных, они несут за них ответственность.