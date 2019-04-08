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Предлагается запретить свободную покупку собак и экзаменовать владельцев

8 апреля 2019, 13:09
Фото: pixabay.com
Федерация кинологов РФ выступила с инициативой о запрете свободной покупки собак без сдачи тестов на право владения домашними животными.

Предполагается, что владельцев будут обучать зоопсихологии, воспитанию и дрессировке. Новые экзамены для собаководов, по мнению федерации кинологов, должны повысить ответственность граждан перед животными.

По данным «Новых известий», в федерации выступили за развитие сети собачьих площадок и спецмест для выгула и дрессировки. Между тем ряд специалистов считает, что данная мера повысит коррупцию и не решит вопросов с владельцами собак бойцовских пород. Ранее МВД предлагало ограничить их распространение в РФ.

В конце 2018 года в России приняли закон о защите домашних питомцев. Их признали существами «способными испытывать страдания». Россиянам запрещено бросать домашних животных, они несут за них ответственность.

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#Новости#Собаководство#Собаки#Александр Мязин#Политика
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