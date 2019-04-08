Предлагается запретить свободную покупку собак и экзаменовать владельцев

По данным «Новых известий», в федерации выступили за развитие сети собачьих площадок и спецмест для выгула и дрессировки. Между тем ряд специалистов считает, что данная мера повысит коррупцию и не решит вопросов с владельцами собак бойцовских пород. Ранее МВД предлагало ограничить их распространение в РФ.