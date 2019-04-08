Единый контакт-центр ОКБ №2 не успевает обрабатывать звонки горожан

Изначально на проблему пожаловались мамы с детьми. Они отмечали, что раньше в поликлинике был отдельный номер в регистратуре, но на данный момент «авто-информатор вежливо просит перезвонить» из-за занятости всех операторов. В подобных условиях невозможно вызвать врача на дом.
В департаменте здравоохранения региона, прокомментировали ситуацию. По их данных утром в понедельник отмечается перегрузка в роботе операторов ОКБ №2. 8 апреля в регистратуре обработали 158 звонков, но около 50 человек не смогли дозвониться до специалистов. Более того, продолжается «доработка» программного обеспечения для корректной работы единого контактного центра. При этом привлекается дополнительный персонал.
Для оперативной записи к врачу в Тюмени предлагают использовать приложение Медицина 72. Данная возможность открыта для пользователей портала Госсуслуги. При срочных и неотложных вызовах лучше звонить по телефону 103 (03).