Единый контакт-центр ОКБ №2 не успевает обрабатывать звонки горожан

В департаменте здравоохранения региона, прокомментировали ситуацию. По их данных утром в понедельник отмечается перегрузка в роботе операторов ОКБ №2. 8 апреля в регистратуре обработали 158 звонков, но около 50 человек не смогли дозвониться до специалистов. Более того, продолжается «доработка» программного обеспечения для корректной работы единого контактного центра. При этом привлекается дополнительный персонал.