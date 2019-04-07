За что просили миллионы рублей истцы в тюменском арбитраже в марте?

ООО «Бест-Продукты Питания» vs. ОО «Бест-Тюмень». Сумма – 223,7 млн рублей.
Екатеринбургская фирма, находящаяся на стадии ликвидации, обратилась 25 марта в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать с ответчика 223,7 млн рублей. Эта сумма является задолженностью по договору поставки от 2 октября 2006 года.
Истец при подаче заявления ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины в размере 200 тыс. рублей. Суд удовлетворил это ходатайство.
Арбитраж принял дело к производству 26 марта. Предварительное судебное заседание состоится 18 апреля.
Арбитражный суд Свердловской области в прошлом году ввел в отношении истца конкурсное производство. «Бест-Продукты Питания» входит в группу компаний «Бест». РБК в прошлом году писал, что кредиторы простили фирме 3,8 млрд рублей. По условиям мирового соглашения должник обязан был выплатить только 379,6 млн рублей.
Основным видом деятельности компании-ответчика является оптовая торговля неспециализированными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР) vs. ООО «Сити+». Сумма – 109,8 млн рублей.
СБРР 29 марта обратился в суд с исковым заявлением с требованием досрочного погашения кредита от фирмы «Сити+» в размере 109,8 млн рублей.
В разбирательство привлечено третье лицо – ООО «Интекс».
Суд 2 апреля принял дело к производству и назначил предварительное заседание на 22 число текущего месяца. До этого времени истец должен представить доказательства того, что выдавал ответчику кредит. Истец и третье лицо должны представить отзыв на заявление.
В начале прошлого года у банка была отозвана лицензия. А в марте суд признал СБРР банкротом. Этому предшествовала криминальная история.
По версии следствия, в январе 2018 года совладелец и председатель банка Григорий Романюта со своим знакомым из Москвы создал ОПГ, в которую входили еще три человека, чтобы украсть деньги из банка.
В итоге было похищено более 561 млн рублей. Деньги представители группировки поделили между собой. Троих приговорили к реальным срокам.
Романюте и его сообщнице удалось скрыться, их объявили в международный розыск.
ООО «МПТ Сантехмонтаж» vs. ООО «Тюменьинвестстрой». Сумма – 83,7 млн рублей
Истец подал исковое заявление 12 марта. Он требует взыскать с ответчика 83,7 млн рублей за исполнение обязательств по договорам строительного подряда.
Тогда истец ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины, представив доказательства своего тяжелого финансового положения. Суд удовлетворил просьбу.
Иск приняли к производству 15 марта.
В ноябре прошлого года тюменский арбитраж признал банкротом «МПТ Сантехмонтаж» и ввел в отношении него конкурсное производство.
«Тюменьинвестстрой» является застройщиком.
Департамент имущественных отношений Нового Уренгоя vs. ООО «Стройсистема». Сумма – 80,4 млн рублей.
ДИУ по своему исковому заявлению, который он подал 18 марта, требует взыскать с ответчика 80,4 млн рублей убытков.
Спустя день суд принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание состоялось 3 апреля. Тогда суд назначил дело к разбирательству на 18 апреля.
В декабре прошлого года Арбитражный суд ЯНАО признал фирму «Стройсистема» банкротом и ввел конкурсного управляющего.
ООО «Базовое машиностроение» vs. ООО «Турент». Сумма – 59,7 млн рублей.
Уже почти в конце марта, 28 числа, истец заявил в суд требования взыскать с ответчика 59,7 млн рублей за исполнение обязательств по договорам займа.
Однако 1 апреля суд сообщил, что оставил дело без движения, так как истец подал его с нарушениями. Арбитраж предложил заявителю до 29 апреля устранить неполадки.
«Базовое машиностроение» расположено в Москве и занимается неспециализированной оптовой торговлей.
«Турент» находится в Тюмени. Основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.