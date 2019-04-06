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В Тюменской области дорожники не соблюдали безопасность школьников

6 апреля 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд оштрафовал «Управление автомобильных дорог» по результатам рассмотрения административного дела на 200 тыс. рублей. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областной прокуратуры, такой вердикт вынес судья из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура проводила проверку и выявила нарушения в селах Сетово, Дегтярево, Санниково и деревне Нижние Аремзяны.

Так, выяснилось, что на пешеходных переходах около школ отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения и лежачие «полицейские».

По результатам проверки в адрес руководителя ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрея Ковалева в феврале текущего года ведомство вносило представление об устранении неполадок, однако должных мер предпринято не было.

Поэтому прокуратура возбуждала в отношении учреждения административное дело.

Межрайонная прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.

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