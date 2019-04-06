В Тюменской области дорожники не соблюдали безопасность школьников

Прокуратура проводила проверку и выявила нарушения в селах Сетово, Дегтярево, Санниково и деревне Нижние Аремзяны.
Так, выяснилось, что на пешеходных переходах около школ отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения и лежачие «полицейские».
По результатам проверки в адрес руководителя ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрея Ковалева в феврале текущего года ведомство вносило представление об устранении неполадок, однако должных мер предпринято не было.
Поэтому прокуратура возбуждала в отношении учреждения административное дело.
Межрайонная прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.