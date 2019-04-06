Илон Маск потерял миллиард долларов за несколько минут

Производитель электрических автомобилей опубликовал данные о снижении поставок потребителям. В 1 квартале 2019 года у автогиганта возникли проблемы с логистикой. В результате производство автомобилей снизилось на 10%, а поставки электрокаров на 31%. Это может отразиться на финансовой стабильности корпорации.
Эксперты отмечают, что проблемы возникли из-за большого спроса в Китае и Европе. Между тем по планам корпорации в 2019 году планируется реализовать 360 – 400 тыс. электромобилей.
По данным «Новых известий», Маску около 45% состояния миллиардера приносит завод Tesla, остальное доля в космическом проекте Space Exploration Technologies Corp.