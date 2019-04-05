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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП в России из-за НДС и инфляции

5 апреля 2019, 11:11
Фото: pixabay.com
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики РФ на 2019 год с 1,5% до 1,4%. Эксперты отметили, что замедление вызвано ростом НДС, увеличением инфляции и возможными санкциями.

Средний уровень инфляции в РФ прогнозируется на уровне 5,2%, в 2020-2021 году она может снизится на 4%.

Между тем по прогнозам экономистов банка, сельское хозяйство будет расти на 1,7% ежегодно. Промпроизводство – на 1,4% в 2019 году. В 2020 возможно ускорение промышленной выработки на 2% в год. В прошлом году экономика страны показала рост ВВП на уровне 2,3%.

ЦБ РФ прогнозирует рост экономики страны в 2019 году в пределах 1,2 – 1,7%. Минэкономразвития оценивает увеличение валового продукта в 1,3% в текущем году. Независимые аналитики отмечают, что в России отсутствуют возможности для роста денежных доходов населения и увеличения производительности труда.

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