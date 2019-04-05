Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП в России из-за НДС и инфляции

Между тем по прогнозам экономистов банка, сельское хозяйство будет расти на 1,7% ежегодно. Промпроизводство – на 1,4% в 2019 году. В 2020 возможно ускорение промышленной выработки на 2% в год. В прошлом году экономика страны показала рост ВВП на уровне 2,3%.