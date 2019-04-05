В Тюменской области «сотрудник банка» украл у женщины 160 тыс. рублей

Инцидент произошел 4 апреля. Пострадавшей позвонил на сотовый телефон неизвестный мужчина. По его словам он работал в службе безопасности одного из банков. Он пояснил, что с её счёта неустановленные лица пытаются снять крупную сумму денег. Для предотвращения взлома необходимо срочно сообщить ему номер карты и пин-код. Пострадавшая выполнила «рекомендации» злоумышленника. Далее мужчина позвонил ей ещё 2 раза.