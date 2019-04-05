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В Тюменской области «сотрудник банка» украл у женщины 160 тыс. рублей

5 апреля 2019, 11:44
Фото: pixabay.com
Полиция Ишима ведет поиск злоумышленника, который лишил жительницу города 160 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Инцидент произошел 4 апреля. Пострадавшей позвонил на сотовый телефон неизвестный мужчина. По его словам он работал в службе безопасности одного из банков. Он пояснил, что с её счёта неустановленные лица пытаются снять крупную сумму денег. Для предотвращения взлома необходимо срочно сообщить ему номер карты и пин-код. Пострадавшая выполнила «рекомендации» злоумышленника. Далее мужчина позвонил ей ещё 2 раза.

Через некоторое время женщине пришло СМС о снятии денежных средств. Она обратилась в правоохранительные органы. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Сотрудники МВД рекомендуют не раскрывать свои персональные данные и информацию о банковских счетах по телефону.

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#Новости#МВД#Мошенничество#Александр Мязин#Происшествия
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