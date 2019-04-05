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В Тюмени нашли эффективный способ борьбы с браконьерами

5 апреля 2019, 06:48
Фото: pixabay.com
Решение о передаче в аренду охотугодий начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин считает правильным. Об этом говорит неуклонный рост численности диких животных.
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Тюмень

«Все думают, что если охотпользователь выиграл аукцион, то он и бог, и царь. Ничего подобного, ему передаются объекты животного мира», - уточнил Василий Щепелин.

Инспекторский состав регулярно осматривает территории угодий. Охотпользователь обязан строить вышки, обустраивать прикормочные площадки, заниматься заготовкой кормов. И если пользователь все правильно делает, то у него растет численность животных. Именно с этого прироста ему дают возможность на следующий год определенное количество зверей добыть.

«У нас по три инспектора на район. Всего в области 22 района. Мы сейчас оснащены современными снегоходами, квадроциклами. Техника последних моделей, тепловизоры, приборы ночного видения, оружие. Я сам хожу в секцию практической стрельбы. Сейчас такие ружья, что с расстояния 300-400 метров стреляешь в десятку», - рассказал Василий Щепелин.

По его словам, чтобы все держать под контролем, правительство РФ выработало стратегию развития, в которой предусмотрено, что 80% охотугодий будет передано в пользование частным лицам. И по росту численности объектов животного мира охотуправление видит, что такое решение правильное.

«Мы передали 48% угодий охотпользователям, скоро эта территория будет равняться 50%. Реформа близится к завершению. Необходимо передать 80%, через два года мы ее закончим. И тогда порядка будет больше. Интерес к аукционам очень высокий. По 6-8 человек на каждое охотугодье очередь», - уточнил Василий Щепелин.

По мнению начальника охотуправления, самый эффективный способ борьбы с браконьерами – это помощь людей, неравнодушных к закону.

«Когда люди сообщают инспекторам охотуправления о том, кто куда поехал и сколько добыл лосей или других животных. Сегодня это самый эффективный способ борьбы с браконьерством. В частных охотничьих угодьях все получается, если их арендатор дружно живет с местными жителями», - считает Василий Щепелин.

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