В Тюмени нашли эффективный способ борьбы с браконьерами

«Все думают, что если охотпользователь выиграл аукцион, то он и бог, и царь. Ничего подобного, ему передаются объекты животного мира», - уточнил Василий Щепелин.
Инспекторский состав регулярно осматривает территории угодий. Охотпользователь обязан строить вышки, обустраивать прикормочные площадки, заниматься заготовкой кормов. И если пользователь все правильно делает, то у него растет численность животных. Именно с этого прироста ему дают возможность на следующий год определенное количество зверей добыть.
«У нас по три инспектора на район. Всего в области 22 района. Мы сейчас оснащены современными снегоходами, квадроциклами. Техника последних моделей, тепловизоры, приборы ночного видения, оружие. Я сам хожу в секцию практической стрельбы. Сейчас такие ружья, что с расстояния 300-400 метров стреляешь в десятку», - рассказал Василий Щепелин.
По его словам, чтобы все держать под контролем, правительство РФ выработало стратегию развития, в которой предусмотрено, что 80% охотугодий будет передано в пользование частным лицам. И по росту численности объектов животного мира охотуправление видит, что такое решение правильное.
«Мы передали 48% угодий охотпользователям, скоро эта территория будет равняться 50%. Реформа близится к завершению. Необходимо передать 80%, через два года мы ее закончим. И тогда порядка будет больше. Интерес к аукционам очень высокий. По 6-8 человек на каждое охотугодье очередь», - уточнил Василий Щепелин.
По мнению начальника охотуправления, самый эффективный способ борьбы с браконьерами – это помощь людей, неравнодушных к закону.
«Когда люди сообщают инспекторам охотуправления о том, кто куда поехал и сколько добыл лосей или других животных. Сегодня это самый эффективный способ борьбы с браконьерством. В частных охотничьих угодьях все получается, если их арендатор дружно живет с местными жителями», - считает Василий Щепелин.