В Тюмени нашли эффективный способ борьбы с браконьерами

«Мы передали 48% угодий охотпользователям, скоро эта территория будет равняться 50%. Реформа близится к завершению. Необходимо передать 80%, через два года мы ее закончим. И тогда порядка будет больше. Интерес к аукционам очень высокий. По 6-8 человек на каждое охотугодье очередь», - уточнил Василий Щепелин.