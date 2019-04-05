Тюменским многодетным родителям расскажут про социальную поддержку семей

«Секция „Семья и государство“ делается нами ежегодно, — рассказывает организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, — практика показывает, что вопросы касательно льгот, материнского капитала и взаимодействия с органами власти актуальны всегда».
В рамках секции будут освещены следующие темы:
— Социальная поддержка семей с детьми в 2019 году (Департамент социального развития Тюменской области).
— Материнский (семейный) капитал: возможности использования средств (Начальник отдела социальных выплат Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Пермитина Анна).
— Субсидирование ипотечного кредита при рождении 2-го и 3-го ребенка (Заместитель генерального директора по ипотечному кредитованию АО «АИЖК по Тюменской области», выдача ипотечных займов по Стандартам Дом.рф (АИЖК) Токарева Мария).
— Бесплатное профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком (Департамент труда и занятости населения Тюменской области).
«Лекции на тему „Семья и государство“ на форуме очень востребованы семьями, которые находятся в ожидании пополнения или уже являются многодетными. Специалисты расскажут обо всех положенных выплатах, льготах и помощи государства. Также есть возможность задать вопросы индивидуально», — рассказывает постоянный модератор этой секции, мама 4-х сыновей, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Алена Шнайдмюллер.
Актуальна тема летнего отдыха, — она всегда находит большой отклик участников, отметила Шнайдмюллер. «Форум комфортно посещать всей семьёй — пока взрослые получают полезную информацию, консультируются с высококвалифицированными специалистами в разных областях, дети могут принять участия в мастер-классах и развивающих играх. Приходите и проведите время со своей семьёй полезно и активно!», - сказала она.
Для справки: Организатор Форума — федеральный партийный проект «Крепкая семья», при поддержке Правительства Тюменской области.Оператор Форума — сайт для тюменских родителей «Детки!» и Коммуникационное агентство «Пионер». Цель Форума — популяризация среди жителей Тюменской области семейных ценностей и традиций, привлечение внимания к семейным вопросам, как важнейшим слагаемым нравственного, духовного и социального благополучия личности.