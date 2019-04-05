Тюменским многодетным родителям расскажут про социальную поддержку семей

Актуальна тема летнего отдыха, — она всегда находит большой отклик участников, отметила Шнайдмюллер. «Форум комфортно посещать всей семьёй — пока взрослые получают полезную информацию, консультируются с высококвалифицированными специалистами в разных областях, дети могут принять участия в мастер-классах и развивающих играх. Приходите и проведите время со своей семьёй полезно и активно!», - сказала она.