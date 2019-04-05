Тюменская область в топ-10 регионов с высокой закредитованностью населения

Между тем в США и Европе физические лица привыкли жить в кредит. Там более стабильная работа и уровень социальных дотаций для населения. Сравнивая Россию и Европу не стоит забывать, что одно дело, взять кредит в Германии под 4% и вернуть долг. Совсем другое - в России, где ставки в 3-4 раза выше.