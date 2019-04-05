Тюменская область в топ-10 регионов с высокой закредитованностью населения

Между тем в США и Европе физические лица привыкли жить в кредит. Там более стабильная работа и уровень социальных дотаций для населения. Сравнивая Россию и Европу не стоит забывать, что одно дело, взять кредит в Германии под 4% и вернуть долг. Совсем другое - в России, где ставки в 3-4 раза выше.
По данным издания «Новые Известия», практически каждый 20 рубль не возвращается банкам. Микрофинансовые организации каждый 4 рубль. По данным экспертов «невозвраты» случаются из-за мошеннических действий, потери работы и очень большой суммы ежемесячных платежей.
На сегодняшний день Тюменская область входит в топ-10 (по версии газеты «Новые Известия») регионов с высокой закредитованностью населения. На одного жителя приходится 103 тыс. рублей долгов. Между тем, данный показатель не отражает общего состояния экономики региона. По мнению специалистов размер задолженности по кредиту во многом зависит от стоимости квартир. В частности речь идет об ипотечных займах.